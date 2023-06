À imagem do que fizera no jogo 3 da final da NBA, Neymar marcou presença no quarto jogo entre Miami Heat e Denver Nuggets no Kaseya Center, em Miami. Só que desta vez o craque do PSG teve a companhia de Vinícius Jr, colega de seleção brasileira e figura do Real Madrid.

