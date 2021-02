Nanu regressou ao Olival: as imagens divulgadas pelo FC Porto

Depois do enorme susto originado pelo choque violento com Kritciuk, guarda-redes do Belenenses, Nanu regressou ao Olival para ser submetido a nova avaliação médica e, este sábado, o FC Porto partilhou fotografias do lateral à conversa com Manafá e Felipe Anderson, nas instalações do centro de treinos dos dragões.

Nanu, recorde-se, sofreu uma concussão cerebral e um traumatismo vértebro-medular e foi encaminhado para o Hospital de São Francisco Xavier de ambulância, após momentos de aflição no Belenenses-FC Porto de quinta-feira.