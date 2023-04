O Nantes, atual detentor do título, está pela segunda temporada seguida na final da Taça de França, após bater em casa o Lyon, do português Anthony Lopes, por 1-0, no primeiro duelo das meias-finais.

