Alireza Beiranvand, guarda-redes do Irão, chocou com um companheiro de equipa no encontro com a Inglaterra e ficou em muito mau estado, a sangrar de forma abundante do nariz. O ex-guardião do Boavista ainda tentou permanecer em campo, mas acabou por ter de ser substituído ao minuto 20. Uma contrariedade para Carlos Queiroz logo no arranque do Mundial.