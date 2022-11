Mundial: as imagens da seleção espanhola na chegada ao Catar

A seleção espanhola de futebol já aterrou no Catar, país que acolhe o Mundial de 2022, de 20 de novembro a 18 de dezembro. Equipa de Luis Enrique está inserida no Grupo E, com Japão, Costa Rica e Alemanha.

