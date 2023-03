No final do Mafra-Académico de Viseu, que a equipa da casa venceu por 2-0, este domingo, Jorge Costa, treinador dos viriatos, dirigiu-se, muito exaltado, junto da zona onde estavam presentes os adeptos forasteiros. O técnico esteve à conversa com os viseenses e, poucos minutos depois, a situação ficou sanada.