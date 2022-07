Cerca de 4 mil adeptos do Vitória, assistiram e vibraram este domingo com a apresentação do plantel para 2022/23 que será liderado por Moreno Teixeira. Cerimónia decorreu na Plataforma das Artes e Criatividade, e contou com a presença, entre outros, do presidente da Câmara Domingos Bragança.