O Milan empatou em casa com o Bolonha, sem golos, e viu Nápoles e Inter aproximarem-se da frente da Liga italiana de futebol, que lidera com um ponto de vantagem. Além do mau resultado, o jogo ficou marcado pela estreia da nova camisola da equipa de Rafael Leão e que muitas críticas tem originado. Após o encontro, foram muitos os adeptos que desabafaram nas redes sociais. "Horrível" foi um dos termos utilizados. "É uma merda e ainda por cima trouxe azar", podia ler-se também.