Mbappé faz estalar a polémica: "Não deve vir aqui para mentir, senhor árbitro"

Polémica instalada após o Nantes-PSG de sábado, que terminou com a vitória dos campeões franceses, por 3-0. Ao intervalo, quando as equipas se dirigiam para os balneários, as câmaras e os microfones televisivos captaram palavras controversas de Kylian Mbappé, avançado dos parisienses, revoltado com o facto de não ter sido assinalada uma grande penalidade para a equipa visitante na primeira parte, quando o marcador ainda registava um nulo.

"Todos os anos é igual, eles vêm para aqui mentir-nos. Têm reuniões de três horas. Não deve vir aqui para mentir, senhor árbitro", atirou Mbappé, segundo o Canal Football Club.

No segundo tempo, o PSG acabaria por desatar o nó, com golos de Ander Herrera, do próprio Mbappé - atirou a contar de penálti - e Pablo Sarabia.

As palavras do avançado francês prometem continuar a dar que falar...