Mausoléu de Pelé abriu ao público. Veja as imagens

Pelé faleceu a 29 de dezembro e foi sepultado num mausoléu que apenas hoje abriu ao público, em Santos. É no cemitério vertical Memorial Necrópole Ecuménica. É preciso registo numa plataforma para visitar o local. Edinho, filho de Pelé, esteve na abertura. Pelé tinha adquirido ainda em vida um espaço no nono andar (em homenagem ao pai Dondinho que usava a camisola nove), com vista para Vila Belmiro, o estádio do Santos, que fica a 850 metros. Por questão de logística, ficou sepultado no Mausoléu, para facilitar a visita de público. O espaço tem 200 m2 e duas estátuas de Pelé em latão, o piso é de relva sintética e o túmulo é revestido por alumínio dourado. E não falta uma coroa.