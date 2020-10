Mais de sete meses depois, Estádio do Dragão voltou a ter adeptos: as melhores imagens

Foi a 7 de março de 2020, num empate 1-1 com o Rio Ave - Taremi jogava ainda nos vilacondenses -, que o Estádio do Dragão tinha recebido adeptos pela última vez. A pandemia afastou as pessoas dos recintos desportivos e agora, mais de sete meses depois, a casa dos portistas voltou a ter espectadores, ainda que com restrições.

As autoridades de saúde permitiram a presença de 3750 adeptos (7,5% da lotação total do estádio) e aqui ficam as melhores imagens, com algumas mensagens de esperança. 'Vai ficar tudo bem' inscrito em cachecóis de adeptos e uma tarja de força para Reinaldo Teles, que está infetado com covid-19.