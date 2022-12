O encontro entre Croácia e Marrocos, para a atribuição do terceiro e quarto lugares do Mundial, teve momentos quentes no relvado. Os jogadores da seleção africana não esconderam a insatisfação com algumas das decisões do árbitro Abdulrahman Al Jassim, do Catar, e não esperaram pela entrega das medalhas aos jogadores contrários, após o apito final.