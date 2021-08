Lionel Messi deixou o Barcelona e o PSG é apontado como o destino mais provável do astro argentino. Porém, a contratação ainda não foi confirmada e, como o próprio jogador assumiu no domingo, não há nada acordado de forma oficial. Fatores que não demovem os adeptos do clube francês, que já se concentram no exterior do Parque dos Príncipes. É que a chegada de Messi a Paris pode acontecer ainda esta segunda-feira. A polícia, por sua vez, já criou um perímetro de segurança. Ora veja...