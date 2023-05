O Liverpool anunciou esta quarta-feira que quatro jogadores em final de contrato vão deixar o clube no próximo mercado de verão, a custo a zero.

Por via de uma nota oficial, os reds acrescentaram que esses jogadores vão ser alvo de uma homenagem especial no próximo jogo em Anfield, no sábado (15h00), diante do Aston Villa, recebendo outra menção especial no final da época.

Confira os nomes em questão nas imagens acima.