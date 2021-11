Lando Norris, piloto de Fórmula 1, da McLaren, e Callum Ilott, piloto da Ferrari Driver Academy, estiveram a assistir ao Palmeiras-Atlético Goianiense, no Allianz Parque, na noite de quarta-feira. No final, os britânicos estiveram com Abel Ferreira e alguns jogadores do Verdão, que venceu 3-0.