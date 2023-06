A seleção portuguesa de futebol começa esta terça-feira a preparar o duelo de sábado com a Bósnia-Herzegovina, da fase de apuramento para o Euro'2024, com um treino na Cidade do Futebol, em Oeiras.

A equipa liderada pelo técnico espanhol Roberto Martínez tem uma sessão agendada para as 18:00, com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social. Antes, às 17:15, também na Cidade do Futebol, um jogador a designar vai estar presente em conferência de imprensa.