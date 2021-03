João Loureiro já se encontra em Portugal: "Últimas semanas foram difíceis"

O ex-presidente do Boavista João Loureiro regressou a Portugal na tarde desta sexta-feira, depois de vários dias no Brasil, onde foi ouvido pelas autoridades no caso do jato privado que transportava mais de 500 quilos de cocaína.

Numa breve declaração aos jornalistas, o empresário disse estar "muito feliz" por voltar a casa, mas também "muito cansado", visto não ter dormido por estar "há mais de 24 horas em viagem". João Loureiro falou ainda em semanas "muito difíceis" e, sobre o caso do avião onde foi descoberta droga, disse que as explicações serão dadas no "momento certo".