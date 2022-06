João Félix, jogador do Atlético de Madrid, a gozar de um período de férias nos Estados Unidos, posou para a fotografia juntamente com Ronaldinho Gaúcho e Vinícius Jr, jogador do Real. Ora veja.

Leia também Futebol Nacional Sporting perde guerra dos títulos de campeão: confira pareceres entregues à FPF Estudos solicitados pela Federação serão debatidos em AG. Tese do Sporting não vinga em nenhuma das avaliações. FPF apresentou aos seus associados dois pareceres sobre categorização dos títulos nacionais desde 1921/22.