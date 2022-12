Depois de ter vencido a Alemanha (2-1), com uma reviravolta, e ter perdido com a Costa Rica (1-0), o Japão triunfou esta quinta-feira sobre a Espanha, também por 2-1 e também após dar a volta ao marcador.

Com este resultado e com o triunfo da Alemanha sobre a Costa Rica (4-2), os nipónicos apuraram-se para os oitavos de final do Mundial no primeiro lugar do grupo, com seis pontos. Estas imagens ficam, com certeza, para a história.