A seleção do Irão jogou esta sexta-feira com o País de Gales e venceu por 2-0, na segunda jornada da fase de grupos do Mundial'2022. No final, a comitiva iraniana limpou o balneário e deixou uma mensagem de agradecimento: "Todos nós, na seleção do Irão, queremos dizer: 'muito obrigado'. Vemo-nos no próximo jogo".