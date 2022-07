Internacionais do Benfica de regresso ao trabalho: veja as imagens

Roger Schmidt vai contar desde esta quinta-feira com mais sete elementos, pois está previsto o regresso aos trabalhos dos internacionais que as águias tiveram em ação após o fim do campeonato e que, por isso, prolongaram as férias.

O novo técnico dos encarnados irá receber Vlachodimos, Otamendi, Vertonghen, Taarabt, Gonçalo Ramos, Seferovic e Yaremchuk. Este lote irá submeter-se aos testes físicos e exames médicos e deverá ser incluído na comitiva que rumará, nesta sexta-feira, até Inglaterra para nova fase do estágio.

Schmidt passará a ter no plantel 37 jogadores porque aos 29 já a trabalhar no Seixal irão somar-se os sete internacionais e o reforço João Víctor, que já chegou a Lisboa. Para potenciar o trabalho, o técnico alemão vai cortar nomes.