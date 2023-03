O Inter, carrasco do FC Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões e adversário do Benfica nos "quartos", estará a preparar uma verdadeira revolução para 2023/24. Segundo o jornal "La Gazzetta Dello Sport", são muitos os jogadores com guia de marcha e nem o treinador, Simone Inzaghi, deverá resistir.

Confira os jogadores na porta de saída e alguns dos alvos para a próxima temporada, de acordo com o jornal acima referido.