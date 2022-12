Iniciativa O JOGO: o Coreia do Sul-Portugal ao vivo no Hard Club, no Porto

O convite foi d' O JOGO e do Hard Club, conhecida sala de espetáculos da cidade do Porto. A ideia? Assistir ao Coreia do Sul-Portugal, partida da terceira jornada do Grupo H do Mundial'2022.

E foi nesse cenário que muitos se juntaram para assistir ao jogo que tem como palco o Catar.

Na mesa de O JOGO, no Hard Club, no Porto, estiveram Vítor Santos diretor do jornal, Paulo Couto, presidente da Associação de Ciclistas, Madalena Marau, jogadora do Lank Vilaverdense e comentadora de O JOGO, Miguel Guedes, músico e comentador de O JOGO, Maria Luísa (Malu), jogadora do Lank Vilaverdense, Rui Ferreira, treinador do Feirense, Fortunato Azevedo e José Leirós, especialistas em arbitragem de O JOGO, e ainda Rinae Hyun, cientista sul-coreana.