Ingleses incluem português nas alternativas do United para Harry Kane. Confira

Com o aproximar do final de mais uma temporada sem títulos, tudo indica que Harry Kane não deverá renovar contrato com o Tottenham, com quem está vinculado até 2024 e o Manchester United não pretende perder tempo, tendo já realizado os primeiros contactos com vista à sua contratação.

No entanto, a mudança do goleador inglês para Old Trafford prevê-se tudo menos fácil, muito por causa da relutância de Daniel Levy, presidente dos spurs, em reforçar um rival direto.

Nesse sentido, a Sky Sports avança cinco alternativas que os red devils terão nomeado caso a investida por Kane não chegue a bom porto.

Confira os nomes nas imagens acima.