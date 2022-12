O jornal "The Sun" elaborou esta quarta-feira um onze do Chelsea que faz os adeptos "blues" sonharem. Nota para as inclusões de Enzo Fernández, do Benfica, e João Félix, do Atlético de Madrid, que têm sido apontados ao clube inglês. Também Benoit Badiashile, do Mónaco, e Mac Allister, do Brighton, aparecem entre os 11 jogadores que formariam um onze que agradaria a muitos...

