Imperdível: triatlo dos Jogos Paris'2024 tem percurso deslumbrante

O evento teste do triatlo para os Jogos Olímpicos de Paris'2024 realizou-se hoje, com vitória ao sprint do britânico Alex Yee à frente do português Vasco Vilaça, mas o que mais impressionou na competição foi a paisagem. Com a partida dada no rio Sena, para a natação, a prova será centrada na ponte Alexandre III e terá ciclismo e corrida entre o Hotel dos Inválidos e o Arco do Triunfo, pedalando-se nos Campos Elísios, tal como na Volta a França em bicicleta. Será, pelas imagens do teste, um dos mais belos circuitos de sempre do triatlo e uma das provas a não perder nos Jogos Olímpicos, a 30 e 31 de julho de 2024, havendo depois a estafeta mista a 5 de agosto.

