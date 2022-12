Paulo Bento, selecionador da Coreia do Sul, foi expulso no final do jogo com o Gana, na segunda jornada da fase de grupos, e, por esse motivo, não pode ir para o banco de suplentes esta sexta-feira (15h00), frente a Portugal. O treinador, que já orientou a seleção portuguesa, andou, por isso, pelas bancadas do Estádio Education City e foi "apanhado" pelos fotógrafos a apreciar o ambiente no recinto.

Por estar expulso, o técnico não pode estar nos balneários com a equipa.