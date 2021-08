Iker Casillas voluntariou-se e ajudou a apagar um incêndio em Espanha

Iker Casillas, ex-guarda-redes do FC Porto, foi uma das centenas de voluntários que ajudaram a combater um incêndio que deflagrou no sábado, em Navalacruz - de onde a família do espanhol é natural e onde tem uma casa - e Cepeda de la Mora, em Espanha.

"Resistente perante as chamas! Sem qualquer medo de ajudar e colaborar com o povo! Enormes aqueles que mais conheciam e que guiaram aqueles de nós que não tinham ideia de como pegar numa enxada! Embora, sendo humilde, digo-vos que teríamos preferido estar em segundo plano! E que isto nunca tivesse acontecido! Ninguém, mesmo que estivesse apenas a trazer água, a embrulhar sanduíches ou a pôr um ramo seco de lado, pode sentir-se mal! São muito boas pessoas, amigos de Navalacruz! Refiro-me a amigos! Família! Será recordado como tantas outras histórias!", escreveu o antigo futebolista nas redes sociais.