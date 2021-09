O último jogo tinha sido em maio e, após uma lesão no joelho, que obrigou a operação, Zlatan Ibrahimovic voltou à competição no domingo, na vitória (2-0) do Milan sobre a Lázio. O seco apontou um golo, inclusive.

Depois da partida, o avançado mostrou nas redes sociais como tinha o joelho a 19 de junho de 20221. Menos de três meses depois, o dia do regresso.