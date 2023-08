Numa altura em que a imprensa francesa avança que o PSG acionou a cláusula de rescisão de Ousmane Dembélé, no valor de 50 milhões de euros, o programa de inteligência artificial (IA) "Olocip" recomendou cinco jogadores, cujo valor de mercado é menor ou igual, para uma eventual sucessão do extremo do Barcelona.

A lista inclui um jogador do Sporting e pode ser conferidas nas imagens acima.