Imagens do quotidiano de Kiev, capital da Ucrânia, que há 14 dias enfrenta as consequências da invasão da Rússia. Em ruas desertas, ou marcadas pela "prontidão militar", resiste ainda um cartaz do Liga dos Campeões 2021/22, anunciando, entre outros o Benfica-Dínamo de Kiev que teve lugar na fase de grupos.