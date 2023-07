Gil Vicente revela camisola principal para 2023/24: ora veja

O Gil Vicente apresentou este sábado a nova camisola principal, onde se destaca a referência ao ano do centenário do clube e o símbolo da cidade, o Galo de Barcelos.

A estreia do novo equipamento será este sábado, às 20h30, no primeiro jogo oficial da época, no campo da Oliveirense, da II Liga, a contar para a primeira fase da Taça da Liga.