O jornal francês L'Équipe divulgou esta segunda-feira uma lista de dez jogadores que estarão em negociações com clubes da Arábia Saudita, encabeçada por Lionel Messi e Karim Benzema, que têm sido associados pela imprensa internacional ao Al Hilal e Al Ittihad, respetivamente.

Com base numa "fonte próxima às negociações", o objetivo da maioria dos clubes envolvidos será fechar as respetivas negociações antes do início da próxima temporada na Arábia Saudita, a 11 de agosto.

Confira os nomes em questão nas imagens acima.