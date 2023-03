A Federação Portuguesa de Futebol, em parceria com as Associações Distritais e Regionais, promoveu ações de sensibilização com vista ao combate contra o racismo no futebol.

Desde 13 de março realizaram-se 23 ações em diversas associações e clubes do continente e ilhas, as quais contaram com a participação de cerca de 800 atletas e treinadores. Esta terça-feira, em que se assinala o Dia Internacional da Luta contra a Discriminação Racial, replicam-se iniciativas idênticas.