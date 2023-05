A equipa do Nápoles empatou (1-1) esta quinta-feira em casa da Udinese e celebrou o terceiro título de campeão italiano do historial. A festa foi de arromba. Houve invasão de campo em Udine, milhares juntaram-se no Estádio Diego Armando Maradona e a euforia percorreu as ruas. Nota negativa para agressões entre adeptos das duas equipas em pleno relvado. Veja as imagens.

