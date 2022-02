A seleção do Egito, orientada por Carlos Queiroz, apurou-se esta quinta-feira para a final da CAN'2021, depois de eliminar os Camarões, de António Conceição, nas meias-finais, mas apenas após grandes penalidades (3-1), depois de verificado o empate a zero no fim do prolongamento. Seleção comandada por Carlos Queiroz irá defrontar o Senegal na final agendada para as 19h00 de domingo.