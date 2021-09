Confira o onze provável do Sporting para a receção ao Marítimo

O Sporting recebe esta sexta-feira o Marítimo, em jogo da sétima jornada da Liga Bwin agendado para as 19h00.

A condição física de Feddal neste arranque de época motivou a equipa técnica a optar por Matheus Reis e dar ao brasileiro a primeira titularidade na época frente ao Estoril. No entanto, ao que tudo indica, o marroquino de 31 anos deve voltar à defesa verde e branca, até para se ultimar em competição as rotinas para o Dortmund. Feddal deverá ser o central do lado esquerdo, com Coates no meio, e Neto à direita, apesar da boa resposta dada por Matheus Reis na Amoreira.

Na frente, Paulinho é intocável, Nuno Santos foi combativo e passou até com distinção o teste a ala esquerdo, quando Rúben Vinagre foi substituído, e deverá ser titular, relegando Jovane Cabral para o banco. Sarabia, autor do passe que isolou Paulinho no lance do penálti decisivo, continuará na direita do ataque.