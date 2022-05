Tudo aconteceu no decorrer do terceiro período do segundo jogo das meias-finais do play-off, na sequência de faltas desqualificantes que tiraram do jogo António Monteiro, Rashard Odomes e João Fernandes. Além de ter sido assinalada falta técnica a Moncho López.

