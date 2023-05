FC Porto com mais um troféu europeu no Museu: veja as imagens

Equipa de hóquei em patins do FC Porto entregou esta terça-feira, no Museu do clube, o troféu pela conquista do título europeu, ganho no passado fim de semana, numa final contra o Valongo.

Leia também Cristiano Ronaldo "Ronaldo ainda nos dá espetáculo. Queríamos que estivesse connosco" Diogo Dalot não esconde que gostava de continuar a ter CR7 como companheiro no United, mas vinca que o clube tem a capacidade de superar a saída de um grande jogador.