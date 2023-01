FC Porto celebrou Janeiras com muitas crianças. Veja as imagens

Vários alunos do Colégio José Dinis dirigiram-se esta quarta-feira ao Olival, centro de treinos do FC Porto, para cantarem as tradicionais Janeiras, numa iniciativa a que os jogadores também se juntaram. Confira as imagens.

