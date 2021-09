FC Porto celebra 128 anos de existência e assinalou a data junto ao Dragão

O FC Porto celebra esta terça-feira, 28 de setembro, 128 anos de existência e, logo pela manhã, a data foi assinalada com a tradicional cerimónia protocolar do hastear da bandeira do clube junto à porta 1 do Estádio do Dragão.

O presidente dos dragões, Jorge Nuno Pinto da Costa, fez subir a bandeira portista, acompanhado de Lourenço Pinto, presidente da Mesa da Assembleia Geral, e de Jorge Carvalho Guimarães, líder do Conselho Fiscal.

A assistir à cerimónia estiveram outros nomes de relevo da estrutura do FC Porto, como o administrador para a área financeira, Fernando Gomes.

Mais logo, recorde-se, o FC Porto recebe o Liverpool em partida da segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O pontapé de saída está agendado para as 20h00.