Faiq Bolkiah, sobrinho do sultão do Brunei, é reforço do Marítimo e também o futebolista mais rico do planeta, com uma fortuna de família avaliada em 20 mil milhões de dólares.

Mas o extremo de 22 anos não está sozinho. Houve outros casos de jogadores que, antes de se tornarem profissionais, já eram ricos. E, pelo meio, surge o filho de Muhamar Al-Khadafi. Espreite a galeria.