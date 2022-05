A camisola do equipamento principal do Benfica para a próxima temporada começou na quarta-feira a circular na Internet, pelo portal portal especializado "Footy Headlines", embora ainda sem oficialização da parte do clube. O vermelho, com uns toques de branco, preenche a principal, mas a alternativa passa a ser amarela. Os jogadores já terão posado com a nova indumentária e Morato, pelas fotos reveladas, terá sido um dos modelos.