O final do dérbi minhoto entre Famalicão e Braga (3-2) ficou marcado por imagens menos bonitas, quando jogadores de ambas as equipas se envolveram numa grande confusão em pleno relvado. Riccieli e David Carmo viram cartão vermelho e Pickel terminou deitado no relvado, tendo entrado a maca para o retirar. Mais tarde, já recuperado, regressou ao campo para celebrar com a restante equipa famalicense.

Leia também Vídeos O "acordar do campeão" Bruno Costa: "Está vivo e lembra-se de tudo..." A companheira de Bruno Costa, Maria Moreira, partilhou este domingo o "acordar do campeão", ressalvando que o jogador do FC Porto "está vivo e lembra-se de tudo o que aconteceu nos Aliados". Ora veja o momento.