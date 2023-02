Homenagem na Luz: André Almeida emocionado na hora da despedida

Foi emocionante o momento de despedida de André Almeida do Benfica. Após praticamente 12 anos de ligação ao clube da Luz, desfilou entre os 15 troféus que ajudou a conquistar e posou ao lado do onze dos encarnados frente ao Casa Pia, tendo sido muito aplaudido pelos adeptos, não escondendo a emoção retirando-se em lágrimas do relvado com a camisola 34 na mão, oferecida pelo presidente Rui Costa. O lateral-direito, que rescindiu no último dia de janeiro o contrato que o ligava às águias até final da época, fica livre para assinar por outro clube.

