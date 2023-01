Guarda-redes do Aston Villa mostrou a medalha de campeão do Mundo e o troféu de Melhor Guarda-redes do Mundial'2022 e foi aplaudido pelos adeptos presentes no Villa Park, antes do jogo com o Wolverhampton, na noite desta quarta-feira.

Foi o primeiro jogo do argentino no estádio dos villans, depois de participar no Campeonato do Mundo.