Um contrarrelógio em Pinhel que mudou a liderança da corrida e um inédita terceira etapa em Trancoso que terminou com dois vencedores. As imagens da passagem do GP O JOGO/Leilosoc por duas belas regiões de Portugal.

Leia também Vídeos Após derrota, Sá Pinto insultou árbitros e não poupou nos palavrões. Ora veja O Esteghlal, treinado por Ricardo Sá Pinto, foi derrotado este domingo por 0-1 frente ao Persepolis, em jogo da 27.ª jornada da Liga iraniana, perdendo a liderança do campeonato. O técnico português ficou muito irritado com a exibição dos árbitros e insultou-os após o apito final, sem poupar nos palavrões [vídeo - Twitter/B24].