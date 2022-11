Dois portugueses numa lista de promessas a ter em atenção no Mundial

Jornal espanhol As elaborou uma lista de 13 jovens a seguir com atenção no Mundial do Catar. Diogo Costa e António Silva fazem parte dos destaques. "Um grande guarda-redes. No FC Porto demonstrou ser um guarda-redes extraordinário, poderoso, ágil, com alguns problemas nas bolas pelo ar, mas claramente em ascensão", afirmou sobre o guardião.

"Uma das revelações absolutas da Liga dos Campeões, um central de 19 anos, titular do Benfica, muito rápido, intuitivo. É um feito estar no Campeonato do Mundo com tão pouca experiência na elite", escreveu, por seu lado, sobre o jovem defesa.