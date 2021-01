A Liga Portugal divulgou esta quarta-feira o Onze da Jornada 12 do principal escalão do futebol português. A votação foi feita pelos internautas no Twitter do organismo.

Dos onze escolhidos, cinco jogam no FC Porto, dois no Sporting, um no Braga, um no Tondela, um no Boavista e um no Paços de Ferreira.