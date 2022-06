Quando decorria o terceiro set da segunda meia-final de Roland Garros, entre Marin Cilic e Casper Ruud, uma ativista entrou no court e teve tempo para se prender à rede, obrigando à interrupção da partida por alguns minutos. "Restam-nos 1028 dias", podia ler-se na camisola que vestia, alertando para as alterações climáticas. Recorde-se que no jogo anterior, Zverev abandonou frente a Nadal, devido a lesão.